Son Dakika Haberleri: Polis denetiminde kasklar oturak altından çıktı
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Polis denetiminde kasklar oturak altından çıktı

1 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi kapsamında Manavgat'ta trafik polisleri tarafından sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Polis denetiminde kasklar oturak altından çıktı, System.String[]
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi kapsamında Manavgat'ta trafik polisleri tarafından sürücülere bilgilendirme yapıldı. Polisin broşür ve bilgilendirme için durdurduğu kasksız motosiklet sürücülerinin büyük çoğunluğunun motosikletinde kaskı olmasına rağmen takmadığı gözlendi.

Motosiklet kullanıcıları için kask kullanımının, meydana gelebilecek yaralama ve ölümlerin azalmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Hayatıma kastım yok, kaskım var" projesi, Manavgat ilçesinde ilginç görüntülere sahne oldu. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ekipleri, proje kapsamında trafiğin yoğun olduğu caddelerde uygulama yaptı. Hem kask takılması hem de trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmek isteyen polisleri gören motosiklet sürücülerinin büyük bölümü kasksız olarak denetime yakalanırken, sürücülerin kafalarında olması gereken kasklar koltukların altından çıktı.

Polis bugüne zel sadece uyarı yaparken, kaskları koltuk altından çıkan motosiklet sürücülerini uyardı. Polisin uyaralırınınardından sürücüler koltuk altlarındaki kaskları çıkartıp başlarına geçirerek yollarına devam etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Manavgat, Polis, Güncel
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