Polis denetiminde romantik anlar! Nişanlısını şaşırtmak isteyen genç megafonla evlenme teklifi etti - Son Dakika
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Polis denetiminde romantik anlar! Nişanlısını şaşırtmak isteyen genç megafonla evlenme teklifi etti

27.09.2022 11:01
Polis denetiminde romantik anlar! Nişanlısını şaşırtmak isteyen genç megafonla evlenme teklifi etti

Erzincan'da nişanlısını şaşırtmak isteyen bir genç polislerinde yardımı ile yapılan kontrol esnasında polis aracının megafonundan evlenme teklif etti. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Erzincan'da nişanlısına ilginç bir evlenme teklifi yapmak isteyen Ömer Kaya isimli genç, Erzincan Emniyetinden kendisine yardımcı olmasını istedi.

Polis denetiminde megafonunu eline alan genç nişanlısına evlenme teklifi etti

DENETİME TAKILDILAR

Ömer Kaya isimli gencin isteğini geri çevirmeyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli senaryo gereği Erzincan Yavuz Selim Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Işıkpınar yolu üzerinde uygulama görevi icra ederken, Melisa Söğütlüpınar yönetimindeki aracı durdurarak ehliyet ve ruhsat belgelerini talep etti.

Polis denetiminde megafonunu eline alan genç nişanlısına evlenme teklifi etti

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Belgelerin kontrol edildiği esnada aracın yolcu kısmından inen Ömer Kaya trafik ekiplerine ait resmi aracın yanına giderek megafondan nişanlısına evlenme teklif etti. Teklif karşısında şaşıran Melisa Söğütlüpınar, Ömer Kaya isimli nişanlısının evlenme teklifine olumlu yanıt verirken genç çiftleri ilk tebrik eden trafik ekipleri genç çifte mutluluk diledi.

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Kaynak: İHA

Ömer Kaya, Erzincan, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis denetiminde romantik anlar! Nişanlısını şaşırtmak isteyen genç megafonla evlenme teklifi etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis denetiminde romantik anlar! Nişanlısını şaşırtmak isteyen genç megafonla evlenme teklifi etti - Son Dakika
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