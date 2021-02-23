Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 gözaltı - Son Dakika
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Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 gözaltı

23.02.2021 04:47

BEŞİKTAŞ'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

BEŞİKTAŞ'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti;  15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Fatih istikameti yönünde saat 02.30 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis ekipleri içinde iki kişinin bulunduğu 34 ST 939 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil Okmeydanı sapağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi polis ekiplerinin kovalaması sonucu saklandıkları çalılıkların arasından kıskıvrak yakalandı. Alkollü oldukları için kaçtıklarını iddia eden iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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İstanbul, Otomobil, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 gözaltı - Son Dakika
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