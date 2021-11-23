Polis devrilen tırdan çıkardığı sürücünün yaralanan elini sardı - Son Dakika

Devrilen tır ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Demir, "Vatanımız sağ olsun. Polislerimize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu sırada kazayı gören Niksar Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli trafik polisleri, Demir'i araçtan çıkardı. Polis memurları, araçlarındaki sağlık çantasından aldıkları malzemelerle hafif şekilde yaralanan Demir'in elindeki yarayı sardı.

Vedat Demir (46) idaresindeki 05 RD 809 plakalı plastik, kağıt ve hurda yüklü tır, Niksar-Akkuş kara yolu 18. kilometrede devrildi.

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