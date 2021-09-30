Polis, doğum sancısı tutan kadını 'siren' çalarak hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

İZMİR'de, doğum sancısı başlayınca eşi Metin Bülbül tarafından kendi araçlarıyla doğuma giden Dilber Bülbül, yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşayınca polis ekipleri siren çalarak hamile kadını hastaneye yetiştirdi. 3 kilogram ağılığında erkek bebeği olan Bülbül çifti, Ataberk ismini verdi.

Çeşme'de yaşayan Metin ve Dilber Bülbül çifti, 2'nci çocuklarının doğumunu bekliyordu. Sabah saatlerinde Çeşme'den hareket eden çift, doğum için özel bir hastaneye gitmek üzere kendi araçlarıyla yola çıktı. Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi istikametine gelen çift, yoğun trafik ile karşılaştı. Dilber Bülbül'ün doğum sancısı artınca Metin Bülbül cadde üzerinde görev yapan polislerden yardım istedi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli olan iki polis memuru, Bülbül çiftinin aracının önünde siren çalarak trafiği açmaya başladı. Polis ekiplerin çabalarının ardından Dilber Bülbül hastaneye yetiştirildi. Doğuma alınan Dilber Bülbül, saat 09.35'te yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift yeni doğan bebeklerine Ataberk ismini verdi.

EMNİYET O ANLARI PAYLAŞTI

Polis ekiplerinin siren çalarak doğuma yetiştirdiği Dilber Bülbül'ün görüntülerini İzmir İl Emniyet Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, "Aramıza hoş geldin, iyi ki doğdun Ataberk. Görevimizin yanında, yaşamın her anında halkımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Karabağlar ilçemizde trafikte ilerleyemeyen, doğum sancıları olan annemizin hastaneye bir an önce yetişmesi için yardım isteyen ailemize hastaneye kadar eşlik ettik. Ataberk bebeğimize ailesiyle birlikte sağlıklı ömürler dileriz" ifadelerine yer verildi.