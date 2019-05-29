Son Dakika Haberleri: Polis, dolandırıcılara karşı uyardı
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Polis, dolandırıcılara karşı uyardı

33 dakika önce

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları, dolandırıcılara karşı uyardı.

Polis, dolandırıcılara karşı uyardı, System.String[]
Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşları, dolandırıcılara karşı uyardı.
Vatandaşlardan telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını isteyen ekipler, banka, cami, durak gibi halkın yoğun olduğu yerlere afiş asarak, broşür dağıttı.
Özellikle telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları bilgilendiren görevliler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Vatandaşların hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı olmasını isteyen polisler, bankamatiklerden işlem yaparken şifrenin kimseyle paylaşılmaması ve insanların tanımadığı kişilerin yardım teklifini kabul etmemesi gerektiğini belirtti.
Yan kesicilerin özellikle yaşlı insanları tercih ettiği belirtilerek, emekli kişilerin maaş gününde daha dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:42 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Afşin, Güncel
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