Polis dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları için uyardı.



Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde vatandaşlara broşür dağıttı.

Vatandaşlardan telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını isteyen ekipler, banka, PTT, alışveriş yerleri ve panayır alanı gibi halkın yoğun olduğu yerlerde vatandaşları sözlü olarak da uyardı.

Görevliler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.