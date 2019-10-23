Son Dakika Haberleri: Polis dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika Güncel Polis dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

Polis dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

29 dakika önce

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları için uyardı.

Polis dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı, System.String[]

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları için uyardı.


Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde vatandaşlara broşür dağıttı.

Vatandaşlardan telefon yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını isteyen ekipler, banka, PTT, alışveriş yerleri ve panayır alanı gibi halkın yoğun olduğu yerlerde vatandaşları sözlü olarak da uyardı.

Görevliler, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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