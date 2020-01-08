Polis, dolandırıcıyı internette müşteri hesabı açarak yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, dolandırıcıyı internette müşteri hesabı açarak yakaladı - Son Dakika

Polis, dolandırıcıyı internette müşteri hesabı açarak yakaladı

6 saat önce

ADANA'da, internetteki alışveriş sitesinden anlaştığı 3 kişinin oyun konsollarını parasını vermeden alıp kaçan Ümit S. (37), müşteri profili oluşturan polis ekiplerini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.

Polis, dolandırıcıyı internette müşteri hesabı açarak yakaladı, System.String[]

ADANA'da, internetteki alışveriş sitesinden anlaştığı 3 kişinin oyun konsollarını parasını vermeden alıp kaçan Ümit S. (37), müşteri profili oluşturan polis ekiplerini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Can G. (22), Mesut T. (29) ve Mehmet T.'nin (20) internet üzerinden alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardıkları oyun konsollarının çalındığı ihbarını aldı. Soruşturmayı genişleten polis, şüphelinin oyun konsollarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçtiğini daha sonra adresini verdiği apartman girişinde buluştuktan sonra, 'Ben çocuğuma süpriz yapacağım, evim 5'inci katta sen oyun konsolunu bana ver yukarı çıkıp parasını getireyim' dediğini ortaya çıkardı. Bir süre kapı girişinde bekleyen kişilerin asansörle 5'inci kata çıktığını gözetleyen şüphelinin binadan kaçtığı anlaşıldı. Çevrede güvenlik kamerası olmaması üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için sitede müşteri profili oluşturup, 'satılık oyun konsolu' ilanı verdi. Bir süre sonra müşteri sandığı polislere mesaj atan şüpheli buluşma adresi verdi. Şüpheli, müşteri sandığı polise, "Sen burada bekle evim 7'nci katta, bana konsolu ver, yukarından parasını getireyim' dedi. Bunun üzerine Ümit S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Ümit S. oyun konsollarını sattığını söyledi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
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