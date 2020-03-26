Polis, dolandırılan yaşlı adamın evinde şikayet dinledi - Son Dakika

Polis, dolandırılan yaşlı adamın evinde şikayet dinledi

65 yaş üstü kişilerin şikayet başvuruları evlerinde alınıyor

İSTANBUL - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü kişilerin şikayet başvuruları evlerinde alınıyor.

korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı. Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlıların şikayet başvuruları da evde alınmaya başladı. Arnavutköy'de maaşının dolandırıcılar tarafından çekildiğini anlayan yaşlı bir vatandaş, polisi arayarak evde şikayet dilekçesi vermek istediğini söyledi. Şikayet üzerine söz konusu eve gelen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yaşlı adamın şikayetini dinledi. Adı açıklanmayan yaşlı adam, 22 Mart'ta bankaya gittiğini, bankamatikte parasının çekildiğini fark ettiğini ifade erek suç duyurusunda bulundu.

Polis, virüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşın şikayetini kayda geçirerek dolandırıcılar ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.