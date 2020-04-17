Polis, down sendromlu genç kızın doğum gününü kutladı - Son Dakika

Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş, polisi arayarak Tuzla'da yaşayan ablasının 17 yaşındaki down sendromlu kızının doğum günü olduğunu söyledi. Polis ekipleri bunun üzerine ellerinde pasta ile evine giderek genç kızın doğum gününü kutladı. Down sendromlu genç kızın mutluluğu gözlerinden okundu.



Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş, polisi arayarak Aydıntepe Mahallesi'nde yaşayan ablasının 17 yaşında down sendromlu bir kızının doğum günü olduğunu belirtti. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri bunun üzerine ellerinde pasta ile kızın evine giderek doğum gününü kutladı. Down sendromlu genç kız doğum gününü kutlayan polisi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Hem genç kız, hem de ailesi duygulu anlar yaşadı. - İSTANBUL