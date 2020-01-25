Polis drift yapan sürücüyü affetmedi - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kent merkezinde drift yapan sürücüyü polis affetmedi. Kamera kayıtlarını inceleyerek sürücüyü ve aracı tespit eden polis ekipleri sürücünün ehliyetine el koyarak, aracı 60 gün trafikten men etti.



Olay, 23 Ocak akşam saatlerinde Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Atatürk Caddesi Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü önünde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç için vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri KGYS kameralarını inceleyerek başlattıkları araştırmalar sonucunda Ü.A.'nın kullandığı otomobili belirledi. Tespit edilen sürücü Ü.A.'ya trafik kanunun ilgili maddeleri gereğince 7 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca Ü.A.'nın sürücü belgesi de 6 ay süreyle iptal edildi.



Öte yandan polis ekipleri aracı da 60 gün süreyle trafikten men ederek aracı otoparka çekti. - DÜZCE