Polis durdurdu, üzerinden ve poşetinden 10 kilo eroin çıktı - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince üzerinde ve taşıdığı poşette yapılan aramada 10 kilo 70 gram eroin ele geçirilen İ.T., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine İ.T.'yi durdurdu. İ.T.'nin üzerinde ve taşıdığı poşette yapılan aramada 10 kilo 70 gram eroin ile 2 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.