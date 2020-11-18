Polis durdurduğu araçta çok sayıda silah ele geçirdi - Son Dakika

Polis durdurduğu araçta çok sayıda silah ele geçirdi

18.11.2020 16:36
Polis durdurduğu araçta çok sayıda silah ele geçirdi, System.String[]

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde ruhsatsız 2 av tüfeği ve bir adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde ruhsatsız 2 av tüfeği ve bir adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi. Ekipler ayrıca içerisinden havaya rastgele ateş açılan bir başka aracıda yaptığı başarılı takiple yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, motosikletli polis timleri Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan ekipler ruhsatsız 2 av tüfeği, tabanca ve 14 mermi ele yakaladı. Otomobilin C.Y., isimli bir kadına ait olduğu öğrenildi.

Bir başka olayda ise Sarlık köyü yolu üzerinde de havaya rastgele ateş açtığı tespit edilen A.G'ye ait aracı ekipler yaptığı başarılı takiple yakaladı. Araçta yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayın ardından şahıslar hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Polis durdurduğu araçta çok sayıda silah ele geçirdi

motosikletli, Av Tüfeği, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis durdurduğu araçta çok sayıda silah ele geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu         
15:36
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız         
13:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 16:47:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis durdurduğu araçta çok sayıda silah ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei