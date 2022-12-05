BIÇAKLA YARALANAN KİŞİNİN OTOMOBİLİNDE 7 KURŞUN İZİ - Son Dakika
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BIÇAKLA YARALANAN KİŞİNİN OTOMOBİLİNDE 7 KURŞUN İZİ

05.12.2022 10:07

Antalya'da, iddiaya göre tanımadığı bir grup tarafından otomobilinden indirilerek kasık bölgesinden bıçaklanan Emre D. (28), devriye görevi yapan motosikletli polislerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da, iddiaya göre tanımadığı bir grup tarafından otomobilinden indirilerek kasık bölgesinden bıçaklanan Emre D. (28), devriye görevi yapan motosikletli polislerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre D.'nin otomobilinde, 7 kurşun izi olduğu belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı Meydankavağı Mahallesi 1569 kesişiminde meydana geldi. Bulvar üzerinde devriye görevi gören motosikletli polisler, şüphelendikleri 07 CZS 99 plakalı otomobili durdurdu. Polis, araçtan inmesini istediği sürücü Emre D.'nin kasık bölgesinden yaralı olduğunu fark etti. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Emre D.'nin kasık bölgesinden 2 kesici alet darbesi aldığı görüldü. OTOMOBİLDE 7 KURŞUN İZİ

Emre D., olay yerinde polise verdiği ifadesinde, Yörükoğlu Kavşağı'nda tanımadığı bir grup tarafından otomobilinin durdurulduğunu, araçtan inmeye zorlandığını, otomobilden indikten sonra bu kişi ya da kişilerin kendisini bıçakladığını, ardından otomobiline binip kaçtığını iddia etti. Emre D., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemede, otomobilde 7 kurşun izi olduğu görüldü. Aracın lastiklerinden birinin de isabet eden mermi nedeniyle patladığı belirlendi.

Kaynak: DHA
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Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

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