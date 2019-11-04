Son Dakika Haberleri: Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attılar
Son Dakika 3. Sayfa Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attılar

Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attılar

6 saat önce

Eskişehir'de, polis ekiplerince şüphelenilerek durdurulan 2 şahısın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Polis durdurunca üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi yere attılar, System.String[]

Eskişehir'de, polis ekiplerince şüphelenilerek durdurulan 2 şahısın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüphelinin yere bir şey attığını fark eden polis, yaptıkları kontroller sonucu alüminyum içine gizlenmiş metamfetamin ele geçirdi.


Alınan bilgilere göre; olay Büyükdere Mahallesi Millet Caddesinde yaşandı. Saat 01.50 sıralarında, polis ekiplerince şüphelenilerek kontrol amacıyla durdurulan C.C.A (25) ve M.S.H.'nin (22) yere bir cisim attıkları görüldü. Bunun üzerine şahısların yere atmış olduğu cisim kontrol edildiğinde, alüminyum folyoya sarılı vaziyette metamfetamin uyuşturucu maddesi görüldü. Ardından şahıslara yapılan üst aramasında C.C.A. isimli şahısın montunun sağ ön cebinden yine alüminyum folyoya sarılı vaziyette yine metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Öte yandan şüpheliler hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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