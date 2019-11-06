Son Dakika Haberleri: Polis Eğitim Merkezi Müdürü Emir, görevine başladı
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Polis Eğitim Merkezi Müdürü Emir, görevine başladı

6 saat önce

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atanan emniyet müdürü Muhittin İlker Emir görevine başladı.

Polis Eğitim Merkezi Müdürü Emir, görevine başladı, System.String[]

Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atanan emniyet müdürü Muhittin İlker Emir görevine başladı.


Daha önce Elazığ'da İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhittin İlker Emir, geçtiğimiz hafta Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine atandı. Emniyet müdürü Emir, bugün görevine başlamasının ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.


Vali Kaldırım, ziyarette Emir'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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