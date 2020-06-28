Polis ekibi zamanla yarıştı, sınava saniyeler kala yetişti - Son Dakika

Polis ekibi zamanla yarıştı, sınava saniyeler kala yetişti

Fotoğrafı olmayan eski kimlikle geldiği için sınava alınmayan aday için polisler seferber oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta YKS için eski ce fotoğrafsız kimlikle okula giden öğrenci sınava alınmadı. Polis ekiplerinin nüfus müdürlüğü ve fotoğrafçı arasında mekik dokumasının ardından öğrenci sınava saniyeler kala yetiştirildi.

YKS sınavı için Dulkadiroğlu ilçesindeki Hoca Ahmet Yesevi Lisesine gelen Fatma Serra Kar, kimliğinde fotoğraf olmaması ve eski kimlik bulundurmasından dolayı okula alınmadı. Sınava alınmayan öğrenci için Kahramanmaraş polisi harekete geçti. Bir ekip Dulkadiroğlu ilçe Nüfus Müdürlüğünde beklerken, diğer ekip de öğrenciyi bulunduğu okuldan alıp fotoğrafçıya getirdi. Fotoğrafı çektirilen öğrenciyi nüfus müdürlüğüne getiren polis ekipleri, burada biyometrik fotoğraf olmadığı için kimlik yerine geçen belgeyi alamadı. Daha sonra öğrenci ile polisler hızla fotoğrafçıya giderek yeni biyometrik fotoğraf çektirdi. Nüfus müdürlüğünde yeni fotoğraf ile kimlik yerine geçen belgenin alınmasının ardından, polisler öğrencinin sınava gireceği okula yetiştirdi. Görevlilerce okula alınan öğrenci saniyeler kala sınava yetişti.

Öğrenci Fatma Serra Kar'ın amcası Mustafa Kar, "Yeğenimiz dün eski kimlikle sınava girdi ancak bugün izin vermemişler. Polisler sağ olsun fotoğraf çektirdi ve biyometrik fotoğraf olması gerekiyormuş ikinci kez yeni fotoğraf çektirdi ve yeğenimizi okula yetiştirmeye çalışacağız" dedi.