Polis ekiplerden korona virüs anonsu - Son Dakika

Polis ekiplerden korona virüs anonsu
20.03.2021 16:54
Zonguldak'ta polis ekipleri kent merkezinde, polis otosuyla anons yaparak vatandaşlara uyarı yaptı.
Zonguldak'ta polis ekipleri kent merkezinde, polis otosuyla anons yaparak vatandaşlara uyarı yaptı.
Zonguldak'ta artan korona virüs vakaları nedeniyle Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uygulama yaptı. Ekipler kent merkezinde ekip otosuyla vatandaşlara 'Kontrollü normalleşme sürecindeyiz, kurallara uyalım maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim' şeklinde anons yaparak uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK
Son Dakika Kulisleri sallayan iddia! Merkez Bankası Başkanı görevinden alınan Ağbal, bakan mı olacak? Uçakta bebeğin hayatını kurtaran doktor vekil, 2 hastaya daha müdahale etmiş Fenerbahçe, Liverpool'dan Xherdan Shaqiri'yle ilgileniyor İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin eleştirilere Soylu'dan cevap: Bizi, topluma karşı sorumlu kılan bu sözleşmenin varlığı değildir Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti 4 ay önce eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: Erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Son Dakika! 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da tsunami alarmı verildi