Polis ekipleri 13 bin aracı inceleyerek hırsızlık zanlılarını yakaladı (2)

Bursa'nın farklı ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarında polis ekipleri, yüzlerce saatlik güvenlik kamera görüntüleri ve 13 bin aracı inceleyerek olayı aydınlattı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bür Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde geçen hafta 13 ayrı ikamette hırsızlık ihbarı aldı.

Ekipler, müştekilere ait ikametlerin bulunduğu mahalle, sokak ve güzergahlarda 270 iş yeri ve ikametlerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Güvenlik kamera görüntülerinde 13 bin aracı inceleyen polis ekipleri, şüphelilere ait aracı tespit etti.

Özel bir ekip oluşturularak şüphelilerin İstanbul'da suç örgütü kurup, çevre illerde hırsızlık yaptığının belirlenmesi üzerine, zanlılar İstanbul'da yakaladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan Bursa'ya getirilen E.C, O.Ç, M.Y, B.K. ve T.K. isimli 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan grubun lideri olduğu belirlenen A.Ç'nin ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce farklı suçtan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Ayrıca şüphelilerin evlerden çaldıkları yüklü miktarda para, ziynet eşyası, araç ve elektronik malzemeler de polis ekipleri tarafından ele geçirildi.