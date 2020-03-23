Son Dakika › Güncel › Polis ekipleri banka önünde bekleyenleri uyardı - Son Dakika
Polis ekipleri banka önünde bekleyenleri uyardı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Banka önlerindeki kalabalık -Polisin banka kuyruğunda bekleyenleri uyarması -Çarşıdaki kalabalık -Polisin anons ederek uyarı yapması (polis kamerası) KahramanmaraşKahramanmaraş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların müşterileri tek tek içeri alması nedeniyle...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Banka önlerindeki kalabalık
-Polisin banka kuyruğunda bekleyenleri uyarması
-Çarşıdaki kalabalık
-Polisin anons ederek uyarı yapması (polis kamerası) Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların müşterileri tek tek içeri alması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Trabzon Bulvarı'ndaki banka önlerindeki kuyruklar nedeniyle polis ekipleri vatandaşları aralarında 1 metre mesafe bırakmaları konusunda uyardı.
Bu arada ekipler sokağa çıktığı gözlenen bazı 65 yaş üstü vatandaşların evlerine dönmesi için de ekip araçlarından "Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için evlerinize dönmenizi tavsiye ediyoruz." anonsu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:21 Kaynak: AA
Son Dakika Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi Garanti BBVA'dan koronavirüsün ekonomik etkilerine yönelik tedbirler Sağlık ekipleri şüpheli vakaya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir