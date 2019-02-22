Polis Ekipleri Çalınan Horozları Buldu
1 saat önce
Adıyaman'da, birkaç gün önce çalınan cins horozlar polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu.
Adıyaman
'da, birkaç gün önce çalınan cins horozlar polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt
Mahallesinde birkaç gün önce H.T'ye ait 3 adet horoz gece geç saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Horozların çalınması ile ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından 3 horozdan 1'i, Malazgirt
mahallesinde bulundu. Yapılan incelemeler sonrası bulunan horoz sahibine teslim edilirken konuyla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı 1 şahsın yakalanması ve geriye kalan 2 horozun bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:14 Kaynak: İHA
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