Son Dakika Haberleri: Polis Ekipleri Çalınan Horozları Buldu

Polis Ekipleri Çalınan Horozları Buldu

1 saat önce

Adıyaman'da, birkaç gün önce çalınan cins horozlar polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu.

Polis Ekipleri Çalınan Horozları Buldu, System.String[]
Adıyaman'da, birkaç gün önce çalınan cins horozlar polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesinde birkaç gün önce H.T'ye ait 3 adet horoz gece geç saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Horozların çalınması ile ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 horozdan 1'i, Malazgirt mahallesinde bulundu. Yapılan incelemeler sonrası bulunan horoz sahibine teslim edilirken konuyla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı 1 şahsın yakalanması ve geriye kalan 2 horozun bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:14 Kaynak: İHA

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