Polis ekipleri, dezenfektan bulundurmayan sürücüyü dezenfektan almaya gönderdi - Son Dakika

Polis ekipleri, dezenfektan bulundurmayan sürücüyü dezenfektan almaya gönderdi

Denetimlere takılan sürücü yolcu dolu aracı ile dezenfektan almaya gitti

DÜZCE– Düzce'de korona virüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve taksilere yönelik yapılan denetimlerde, aracında dezenfektan bulunmadığı belirlenen sürücünün ehliyetine el koyan polis ekipleri sürücüyü dezenfektan almaya gönderdi. Dezenfektan alarak geri gelen sürücü yola devam etti.

Düzce'de toplu taşıma araçları ve ticari taksilerin korona virüs tedbirleri çerçevesinde alması gereken önlemleri kontrol etmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ve ticari taksiler üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda trafik ekipleri, araçlarda yolculara verilmek üzere yedek maske, dezenfektan kontrolü yaparak yolcu kapasitelerini kontrol etti. Araçların iç temizliğini, yolcuların maske kullanımını da kontrol eden ekiplerce, içleri pis, havalandırmaları kapalı olan minibüslerin sürücülerini uyararak cezai işlem uygulandı.

Yolcularıyla birlikte dezenfektan alamaya gitti

Uygulamada bir minibüste dezenfektan olmadığını gören trafik ekipleri, sürücünün ehliyetini alarak dezenfektan alıp uygulama noktasına gelmesini söylediler. Bunun üzerine yolcuları ile birlikte dezenfektan almaya giden minibüs sürücüsü, dezenfektanı temin ettikten sonra yeniden uygulama noktasına geldi. Aldığı dezenfektanı trafik ekiplerine gösteren sürücü, ehliyetini ekiplerden alarak yoluna devam etti.

Ön koltukta oturan yolcular uyarıldı

Uygulamada ayrıca ticari taksilerde, sürücü yanında oturan yolcuları da uyaran ekipler, arka koltuğa geçmelerini istediler. Yetkililer, korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde toplu taşıma araçları ve ticari taksiler üzerinde uygulamalarına devam edeceklerini belirttiler.