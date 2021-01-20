Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı

20.01.2021 00:30

Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı Eksi 10 derecede Polis eliyle köpeğe su içirdi Uşak'ta polisler havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken mama kaplarına da mama koydu.

Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı

Eksi 10 derecede Polis eliyle köpeğe su içirdi

UŞAK - Uşak'ta polisler havaların soğumasıyla birlikte sokakta yaşayan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken mama kaplarına da mama koydu. Ayrıca bir polis, havanın eksi 10 santigrat derece elleriyle köpeğe su verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, havaların soğumasın ardından sokak hayvanlarını beslemek ve soğuğa karşı korumak adına sahaya indi. Ekipler, havanın eksi 10 santigrat dereceği gösterdiği saatlerde hayvanların üzerini "Polis" yazılı battaniyeyle örterken kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca bir polis memuru, soğuk havaya rağmen bir sokak köpeğine elleriyle su vermesi adeta yürekleri ısıttı.

Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı
Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı

Polis, Uşak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD polisinin şüpheli şahsı kurşuna dizdiği anların görüntüleri ortaya çıktı Hollandalı golcü Klaas-Jan Huntelaar, eski takımı Schalke 04'e geri döndü Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti Öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı ama kurtarılamadı Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısı Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı
Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye açıklaması! S-400 ve yaptırımlar yine masaya sürüldü         
00:29
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü Akkuyu Nükleer Santrali inşaatındaki planlı patlamada evler ve seralar zarar gördü         
23:00
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek Konyaspor maçında ayağı kırılan Abdülkadir Ömür, 6 ay forma giyemeyecek         
21:08
Emniyetten Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil         
19:13
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü         
10:02
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 01:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis ekipleri, eksi 10 derecede sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei