Son Dakika Haberleri: Polis Ekipleri Eksi 10 Derecede Trafik Denetimi Yapıp Çikolata Dağıttılar ve Yılbaşı Kutladılar

Polis Ekipleri Eksi 10 Derecede Trafik Denetimi Yapıp Çikolata Dağıttılar ve Yılbaşı Kutladılar

1 saat önce

Küthaya'nın Emet İlçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol merkezlerinde hem denetim yapıldı hemde vatandaşlara çikolata ikram edilerek yeni yılları kutlandı.

Polis Ekipleri Eksi 10 Derecede Trafik Denetimi Yapıp Çikolata Dağıttılar ve Yılbaşı Kutladılar, System.String[]
Küthaya'nın Emet İlçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol merkezlerinde hem denetim yapıldı hemde vatandaşlara çikolata ikram edilerek yeni yılları kutlandı.

Emet Emniyet Müdürlüğü kipleri, yılbaşı öncesi kentin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerine, hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konularında uyardı. Yapılan alkol konrolü ve asayiş uygulamasında trafik ekipleri, vatandaşlara çikolata ikram ederek yeni yılını kutladı.

Vatandaşlar yapılan uygulamadan çok memnun olduklarını ve eksi 10 derecede yılbaşında görev yapan polis ekiplerine teşekkür ettiler. Ayrıca polis ekiplerinin çikolata dağıtarak yeni yıllarını kutlamalarından dolayı teşekkür ettiler.

Ayrıca ilçenin Köprücek köyü girişinde jandarma ekiplerinin de trafik ve asayiş denetimi yaptığı bildirildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Polis, Emniyet Müdürlüğü, Emet, Yaşam
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