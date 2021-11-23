Polis ekipleri Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de Ekvator'dan gelen muz yüklü bir konteynerde uyuşturucu olduğu ihbarıyla operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 paket halinde 6 kilo 750 gram kokain ele geçirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen, yasal yükü muz olan konteynerde kokain maddesi sevkiyatı yapıldığı bilgisi alındı. MUZ KOLİLERİ TEK TEK ARANDI Harekete geçen ekipler, Mersin Limanı'nda önlem alarak gelen gemide belirtilen konteyner indirerek kırmızı hatta alındı. Konteynerdeki muz kolileri boşaltıldıktan sonra tek tek arandı. Daha sonra kokain konteynerin soğutucusu içinde narkotik madde arama köpeği ile bulundu. 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ Ekipler 6 paket halinde 6 kilo 750 gram gelen kokaini ele geçirirken, olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Narkotik, Ekvador, Mersin, Kokain, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Polis ekipleri Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika

CHP'li Abdüllatif Şener'den koruma isyanı: Silahların gölgesi altında mecliste bütçe müzakeresi olmaz

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı

Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı