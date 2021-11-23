Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen, yasal yükü muz olan konteynerde kokain maddesi sevkiyatı yapıldığı bilgisi alındı.
Harekete geçen ekipler, Mersin Limanı'nda önlem alarak gelen gemide belirtilen konteyner indirerek kırmızı hatta alındı. Konteynerdeki muz kolileri boşaltıldıktan sonra tek tek arandı. Daha sonra kokain konteynerin soğutucusu içinde narkotik madde arama köpeği ile bulundu.
Ekipler 6 paket halinde 6 kilo 750 gram gelen kokaini ele geçirirken, olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Polis ekipleri Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika