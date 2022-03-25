Polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirdi

25.03.2022 13:15

Muş'ta polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Muş'ta polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, İŞKUR İl Müdürlüğüyle yürütülen proje kapsamında tekstil üretim atölyesinde vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgi aktardı.

Emniyet Müdür Yardımcısı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, farkındalık oluşturmak için proje yürüttüklerini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelede annelere önemli görev düştüğünü belirten Bozkurt, "Bir anne evde çocuğunun cebine baktığı zaman, çocuğun cebindeki bir esrar maddesini, bir eroin maddesini elma şekeri zannetmesin. Bunu tanısın, nasıl bir madde olduğunu görsün. Önlemini buna göre alsın. Evlatlarımızın üzerine düşeceğiz, bunları takip edeceğiz, dışarda alanı boş bırakmayacağız." dedi.

Polis ekipleri, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi
Polis ekipleri, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi
Polis ekipleri, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında vatandaşları bilgilendirdi

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Polis, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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