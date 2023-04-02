POLİS EKİPLERİ ENKAZDA BULUNAN 500 BİN TL'LİK ALTINI SAHİBİNE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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POLİS EKİPLERİ ENKAZDA BULUNAN 500 BİN TL'LİK ALTINI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

02.04.2023 12:25

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan enkaz alanlarında İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekiplerin bekleyişi sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan enkaz alanlarında İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekiplerin bekleyişi sürüyor. Bir bloku ilk depremde ağır hasar alan, diğer 3 bloku da kontrollü yıkılan Galeria Sitesi'nin enkazında bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki altın, polisler tarafından sahibi Abdurrahman L.?ye (63) teslim edildi. Abdurrahman L., 'Eşyalarımın olduğu listenin bir nüshasını buradaki polis arkadaşlara vermiştim. Altınlar alnımızın teriydi. Çıkarılacağına inanıyorduk. Burada çalışan emniyet personellerine çok teşekkür ederiz. Biz onlara çok güveniyorduk zaten' dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan Galeria Sitesi ve diğer enkaz alanlarında İl Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları başlatıldı.

Binalarda başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarıyla beraber, kentteki yıkılan Galeria Sitesi ve diğer enkaz alanlarında, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 8 ve 12 kişilik gruplar halinde özel ekipler oluşturuldu. Hasar tespit çalışmalarıyla tespit edilen 650 ağır hasarlı binanın bulunduğu kentte 24 saat esaslı nöbet tutan ekipler, enkaz alanlarının da başında durarak, çıkan değerli eşyaları sahiplerine ulaştırıyor. Ekipler, Galeria A blokun enkazında bulunan 500 bin TL'lik altını, sahibi Abdurrahman L.?ye teslim etti. Kaldığı binanın 7'nci katında depreme yakalanan Abdurrahman L., kayıt altına aldığı ziynet eşyalarını liste şeklinde emniyet güçlerine bildirdi. Abdurrahman L., ekiplerin çalışmasıyla bulunan 2 çift küpe, 2 yüzük, 1 gerdanlık, 1 boyunluk ile 2 bilekliği, depremden 52 gün sonra tutanak karşılığında teslim aldı.

'ALTINLAR ALNIMIZIN TERİYDİ'

Ziynet eşyalarını alın teri ile kazanarak gelini ile kızına hediye olarak aldığını ifade eden Abdurrahman L., 'Galeria Sitesi A blokta oturuyordum. Deprem gecesi buradaydım. Biz depremde hiçbir şey almadan çıktık. Sitemiz ağır hasarlı olduğu için yıktırıldı. Ben buradaki eşyalarımı gerekli yerlere söyledim. Ben eşyalarımın olduğu listenin bir nüshasını buradaki polis arkadaşlara da vermiştim. Eşyalarımız bulundu. Altınlar alnımızın teriydi. Çıkarılacağına inanıyorduk. Burada çalışan emniyet personellerine çok teşekkür ederiz. Biz onlara çok güveniyorduk zaten. Biz çok mutluyuz. Ben düğünde kızıma ve gelinime aldığım altınlardı. Bir miktar altın da halen bulunmadı. Diğer altınlarla beraber değeri toplam 750 bin TL'dir. Bulunanların değeri 500 bin TL'dir. Yenişehir karakolunda çalışan polislerin buraya ne kadar titizlikle koruduğunu gördüm. Ben bu sistemi gördükten sonra umutlandım. Herkese özellikle emniyet güçlerine çok teşekkür ederim' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: POLİS EKİPLERİ ENKAZDA BULUNAN 500 BİN TL'LİK ALTINI SAHİBİNE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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