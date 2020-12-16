BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol yapan polis ekipleri tarafından durdurulan Gürol Kutlu (45), "Cezaevinden yeni çıktım, evsizim mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım " dedi. Fırından ekmek aldığı görülen Kutlu, polis ekiplerinin kontrolünün ardından cezai işlem uygulanmadan bırakıldı.

Son Dakika › Güncel › Polis ekipleri evsiz olduğunu öğrenince cezai işlem uygulamadı - Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı

Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?