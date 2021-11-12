Polis ekipleri gece gündüz huzur ve güvenliğin sağlanması için denetim yapıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri tarafından ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 29 gün boyunca denetim yaptı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, gece-gündüz sokaklarda denetimlerini sürdürerek suçlulara göz açtırmıyor. Kaymakam Taner Bolat'ın da bizzat katıldığı gece devriyeleri uygulaması kapsamındaki denetimlerde, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve emniyette görevli komiserler de denetimde hazır bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gençlerin suça sürüklenmemesi, suç ve suç unsurlarının yakalanması, tesis edilen huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla Afyonkarahisar Valiliğinin öncülüğü ve teknik destekleriyle insansız hava aracı da kullanarak, narkotik asayiş, düzensiz göçmen ve kaçakçılık uygulamalarına devam ediyor. Timler halinde cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park, bahçe, okul ve çevrelerinde denetim yapan ekipler vatandaşların huzurunu sağlıyor. - AFYONKARAHİSAR