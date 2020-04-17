Polis ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor - Son Dakika

Polis ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor

6 saat önce

Van'ın Edremit ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmasına kısıtlama getirilen yaşlı amcanın maaşını polis ekipleri çekerek kendisine teslim etti.

Polis ekipleri gönüllere dokunmaya devam ediyor, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmasına kısıtlama getirilen yaşlı amcanın maaşını polis ekipleri çekerek kendisine teslim etti.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de de tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanmaya devam ediyor. Edremit ilçesinin Erdemkent Mahallesi'nde ikamet eden ve kronik rahatsızlığı bulunan Ekrem Erkeker de dışarıya çıkması kısıtlandığı için Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü arayarak destek istedi.


Hemen verilen adrese gelen polis memurları, Ekrem Erkeker'den banka kartını alarak en yakın ATM'ye gitti. Burada istenilen miktarı çeken polis ekipleri, parayı getirerek Erkeker'e teslim etti. Erkeker, desteklerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Edremit, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:24 Kaynak: İHA

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