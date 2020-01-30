Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı - Son Dakika

Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı

6 saat önce

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, güvenli internet kullanımı hakkında hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirmeye yönelik broşür dağıttı.

Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı, System.String[]

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, güvenli internet kullanımı hakkında hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirmeye yönelik broşür dağıttı.


Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli Polis memuru Ümit Karartı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Akkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince hazırlanan güvenli internet kullanımı hakkında hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirmeye yönelik broşürler okullarda öğrenci ve velilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Akkaya'ya Toplum Destekli Polisi Ümit Karartı tarafından teslim edildi. Ayrıca eğitim öğretim dönemi içerisinde toplum destekli polislik büro amirliğince okullarda öğrencilere yönelik bu konularda bilgilendirme çalışmaları yapılacağı belirtti.


Yalçın Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Okul ve Kurumlarımıza, ilçemizin çeşitli bölgelerine bilgilendirme amaçlı Madde bağımlığı ayrıca Güvenli İnternet ile ilgili afişler asılacağının bilgisini verdi. - ÇORUM

Sungurlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan "Depremde kar tatiline gitti" eleştirilerine yanıt: Benim tarzım bu, toplum buna alışacak
Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:52:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]