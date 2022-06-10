Polis ekipleri hapis cezası bulunan suçluyu havalandırma boşluğunda yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Polis ekipleri hapis cezası bulunan suçluyu havalandırma boşluğunda yakaladı

10.06.2022 20:11

Kayseri'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasını bulunan şahsı yakalanmamak için bulduğu yöntem pes dedirtti. Çalışma başlatan polis ekipleri, suçluyu girdikleri evin havalandırma boşluğunda yakaladı. Şahsı sıkıştığı yerden çıkarmak için ikna etmeye çalışan bir polis memuru, "Hadi gel, çok terlemişsin orada" sözleriyle tebessüm ettirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kurulan özel ekiple çalışma yaptı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA YAKALANDI

'Hırsızlık' suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin (30) Ziyagökalp Mahallesindeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada şahsın lavabonun havalandırma boşluğunda olduğunu tespit etti.

Aranan şahıs havalandırma boşluğunda yakalayan polis: Hadi gel, çok terlemişsin orada

"CANINA KASTIN MI VAR?"

Havalandırma boşluğunun penceresini çıkaran bir polis memuru, "Tekrardan selamün aleyküm. Ne yapıyorsun? Nefessiz de kalmışsın. Canına kastın mı varda kendini oraya attın" dedi.

Aranan şahıs havalandırma boşluğunda yakalayan polis: Hadi gel, çok terlemişsin orada

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Şahıs, yaklaşık yarım saatin ardından havalandırma boşluğundan çıkarılarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., cezaevine teslim edildi.

Aranan şahıs havalandırma boşluğunda yakalayan polis: Hadi gel, çok terlemişsin orada
Polis ekipleri hapis cezası bulunan suçluyu havalandırma boşluğunda yakaladı
Polis ekipleri hapis cezası bulunan suçluyu havalandırma boşluğunda yakaladı
YORUMLAR
500
Kayseri'de 7'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı Kayseri'de 7'si firari hükümlü 18 kişi yakalandı Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekipleri hapis cezası bulunan suçluyu havalandırma boşluğunda yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Polis ekipleri hapis cezası bulunan suçluyu havalandırma boşluğunda yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement