Polis ekipleri hayvan pazarında sahte para uyarısı yaptı

Yozgat'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canlı Hayvan Pazarı'nda satıcılara, broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Polis ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edilebileceği konusunda kurban satıcılarını bilgilendirdi. Ekipler uygulamanın ardından sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri de satıcılara dağıttı.

Polis ekiplerinin yaptığı uygulamanın yararlı olduğunu söyleyen kurban satıcısı Sıddık Güneş, "Polis ekiplerimiz burada bir çalışma yaptı gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlattı. Böyle bir durum olursa emniyet ekiplerine haber vereceğiz. Polis arkadaşlarımız bize uyarıcı broşür dağıttı ve bizi bilgilendirdiler, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kurban satıcısı Mustafa Akça ise, "Kurban Bayramı öncesi emniyet ekipleri bizi sahte paraya karşı uyardı. Biz de elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz sıkıntı yaşamamak için. Bizi uyardıkları için teşekkür ediyoruz. Sahtekarlıklara karşı dikkat edeceğiz, uygulama çok güzel bir uygulamaydı. Çeşitli kitapçıklar vererek bizi bilgilendirdiler" şeklinde konuştu. - YOZGAT