Polis ekipleri hayvan pazarlarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı - Son Dakika

Polis ekipleri hayvan pazarlarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı uyardı

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya Hayvan Pazarı'nda sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen kurban satış noktalarına bir çok vatandaş kurbanlık satın almak için akın ederken, kurban satıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında sahte para ve dolandırıcılık bulunuyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sakarya Hayvan Pazarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karışı satıcıları uyararak bilgi verdi. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunu da uygulamalı olarak göstererek bilgi verdi.