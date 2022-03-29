Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor - Son Dakika
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Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor

29.03.2022 10:02

Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Fevzi Çakmak Polis Merkezi ekipleri, hırsızların dadandığı atıl durumdaki eski devlet hastanesi binasında kuş uçurmuyor.

Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor

ELAZIĞ - Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Fevzi Çakmak Polis Merkezi ekipleri, hırsızların dadandığı atıl durumdaki eski devlet hastanesi binasında kuş uçurmuyor. Sürekli devriye atan polis ekipleri, aynı zamanda dron ile havadan kontrol sağlıyor.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde bulun atıl durumdaki eski devlet hastanesi binası, bir zamanlar hırsızların uğrak mekanı olmuştu. Polis ekipleri, yaptığı denetimler ve ihbarlar üzerine çok sayıda hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Fevzi Çakmak Polis Merkezi ekipleri, bina çevresinde denetimlerini artırdı. Ekipler, bölgede koordineli bir şekilde sürekli devriye atarak hırsızlara geçit vermiyor. Devriyelerin yanı sıra aralıklarla dron kaldırarak havadan gözlem yapan ekipler bina çevresinde adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler, şüphelendikleri en ufak olaya hemen müdahale ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, denetimlerine sürekli bir şekilde devam edeceği kaydedildi.

Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor
Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekipleri, hırsızların dadandığı o yerde kuş uçurtmuyor - Son Dakika


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