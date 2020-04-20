Polis ekipleri ihbar için gittikleri mahallede sürprizle karşılaştı - Son Dakika

Polis ekipleri ihbar için gittikleri mahallede sürprizle karşılaştı

AMASYA - Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine gittikleri mahallede alkışlar ve müzik sürprizle karşılaştı.

Birlik ve beraberlik adına mahalle sakinleri emniyet müdürlüğü ekiplerini yaptıkları sürprizle şaşırttı. İhbar üzerine mahalleye giden İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri mahalle sakinlerince alkışlar ve müzik eşliğinde karşılandı, Yunus ekipleri teşekkür amaçlı sirenlerle karşılık verdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sirenlerle mahalle sakinlerine bu sürpriz için teşekkür etti. Yaşanan olay cep telefonu kameralarına yansıdı.