Polis ekipleri, İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika

Polis ekipleri, İstiklal Marşı'nı söyledi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:09 Kaynak: AA
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