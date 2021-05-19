Polis ekipleri, İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika

İzmit ilçesinde de vatandaşlar, etkinlik için hazırlıklarını yaparak balkonlarını süsledi.

Etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve öğrenciler katıldı.

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