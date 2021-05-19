Polis ekipleri, İstiklal Marşı'nı söyledi - Son Dakika

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı söyledi. Polis araçları kentin farklı noktalarında siren çaldı.
Kocaeli
Kocaeli Atletizm Pisti'nde kutlamalar kapsamında saat 19.19'da Türk bayrakları açıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve öğrenciler katıldı.
İzmit ilçesinde de vatandaşlar, etkinlik için hazırlıklarını yaparak balkonlarını süsledi.
Ellerindeki Türk bayraklarıyla saat 19.19'da balkonlara çıkan site sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı çağrısına katıldı.
Vatandaşların İstiklal Marşı'nı büyük coşkuyla okuduğu anlarda renkli görüntüler oluştu.
Kaynak: AA
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