Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı - Son Dakika

Polis ekipleri kablo hırsızını suçüstü yakaladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, 51 yaşlındaki kablo hırsızını suçüstü yakaladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde polis ekipleri, 51 yaşlındaki kablo hırsızını suçüstü yakaladı. Düzce'nin Akçakoca ilçesine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaştan işyerlerinde ve evlerinde çeşitli araç ve aletlerin çalışmasını sağlayan kabloların çalındığı ihbarını alması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik takip sonucunda eşkalini belirledikleri şahsın peşine düştüler. Polis sıkı takibi sonucu 51 yaşındaki Z.T. isimli şahıs suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ilçe emniyet müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - DÜZCE

Son Dakika

Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı

10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı

Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi

Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı

5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?