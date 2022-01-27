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Sivas'ta 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

27.01.2022 16:57
Sivas'ta 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ta 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Sivas'ta 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik il merkezinde bir adreste ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda elektrikli sigara sarma makinesi, 145 kilogram kıyılmış tütün, 26 bin 400 dolu, 18 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Sivas, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas'ta 145 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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