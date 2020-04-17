Polis ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Polis ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy'de polis ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin denetimine devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) – Kadıköy'de polis ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin denetimine devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nce alınan ve Vali Ali Yerlikaya tarafından açıklanan kuralların denetimi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala megakent İstanbul'da denetimler hız kazandı. Polis ekipleri oluşturulan kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadığını denetlerken sivil araçlarda da sürücünün yanındaki koltuğun boş kalmasını sağladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı

Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı

İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi

Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı

Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu

Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı

Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti

Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik

Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti

Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi

Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu

Tıka basa dolan minibüse ceza yağdı

Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı

Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı