Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

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Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor
6 saat önce
Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.
Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:27 Kaynak: AA
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