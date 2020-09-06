Polis ekipleri KPSS adaylarını sınava yetiştirdi - Son Dakika

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Polislerin ekip arabasında adayları sınava yetiştirmesi
KPSS'nin yapılacağı okul çevresinden görüntü
Okul bahçelerinden detay ve genel görüntü
Adayların dezenfekte ve kimlik bilgilerinin kontrolü
Zehra Alkaya'nın açıklaması - Aydın
Aydın'da 60 okulda 16 bin 100 aday sınava girdi. Bazı adayların yakınları okul bahçesinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Forum Aydın Kavşağı'nda trafiğin sıkışmasından dolayı sınava geç kalan yaklaşık 50 aday bölgeye gelen polis arabaları ve motosikletlerle Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) sınava girecek adayları yetiştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:49 - Kaynak: AA
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