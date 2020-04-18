Polis ekipleri mahallede konser düzenlendi - Son Dakika

Mersin'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tebdirleri kapsamında "evlerinde kalan" vatandaşlar için konser düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Mezitli ilçesindeki İnci Sitesi'nde düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Polisin davetiyle etkinliğe katılan müzisyenler, yaklaşık 1 saat boyunca sevilen şarkıları seslendirdi.

Parçalara balkonlarından ve pencerelerinden eşlik eden vatandaşlar, hem eğlendi hem de doyasıya oynadı. Vatandaşlar, balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.

Etkinlikte konuşan bir kadın polis, ilgilerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Evlerinizde çok sıkıldığınızın farkındayız ama bugünler de geçecek. Önemli olan bu süreci sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmemizdir. Bugün, buraya gelerek sizlerle beraber, eğlenceli vakit geçirmek istedik." dedi.