Polis ekipleri maske denetimi yaptı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından İzmir 'de polis ekipleri maske denetimi yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu