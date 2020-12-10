Polis ekipleri megafonla hem uyarıyor, hem bilgilendiriyor - Son Dakika

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Aksaray'da polis ekipleri araç megafonlarıyla vatandaşları uyararak bilinçlendiriyor.

Aksaray'da tedbirler kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarca yapılan çalışmalar hızla devam ederken, emniyet teşkilatı da yaptığı denetim ve takip çalışmalarının yanı sıra cadde cadde, sokak sokak gezerek araç megafonlarıyla vatandaşları hem bilgilendiriyor, hem de uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri gün boyu virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Özellikle kent merkezi başta olmak üzere cadde ve sokaklarda polis otosuyla gezen TDP ekipleri, araç megafonu ile "Kıymetli vatandaşlarımız, lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Hastalığın daha çok dar alanda, fiziki temas ve solunum yoluyla bulaşarak yayılabilmesi nedeniyle salgın tehdidi sona erene kadar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Özellikle sağlımız için evlerimizde misafir ağırlama ve gün düzenlemeye ara verelim. Ayrıca düğün, nişan hazırlığı ve tebliğ ile birlikte taziye kabul etme, mevlit gibi programlarda kalabalıklar oluşmasına müsaade etmeyelim. Kurallara uymayanlar hakkında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağını unutmayalım" anonsu yapıldı.

Ekipler megafonla uyarı ve bilgilendirme çalışmalarını gün boyu aralıksız sürdürüyor. Uygulamaları değerlendiren Gül Coşkun Tork (33), "Polis ekiplerimizin biz vatandaşların sağlığı için anons uygulaması yapmaları gerçekten güzel bir şey. Vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz bu konuda. Hassas davranmaları çok önemli. Polis ekiplerimize de çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AKSARAY