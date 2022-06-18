Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştıÖğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika
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Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştıÖğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

18.06.2022 16:11

- Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştı Öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti Kastamonu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için okullarına gitmeye çalışan öğrencilere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım etti.

- Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştı

Öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

KASTAMONU - Kastamonu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için okullarına gitmeye çalışan öğrencilere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım etti. Ekipler, öğrencileri sınava yetiştirmek için zamanla yarıştı.

Kastamonu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmek için okullarına gitmeye çalışan ancak sınava geç kalan öğrencilerin imdadına Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler öğrencileri sınavlarına girecek okullarına kadar yetiştirdi, sınavlarında başarılar diledi.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştıÖğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştıÖğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika
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