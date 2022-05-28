Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi - Son Dakika
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Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi

28.05.2022 17:33

Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğinde bulunan ilkokul öğrencilerinin talepleri polis ekipleri tarafından yerine getirildi.

Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğinde bulunan ilkokul öğrencilerinin talepleri polis ekipleri tarafından yerine getirildi.

Muş'ta, polis ekipleri merkeze bağlı 2071 Melikşah İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin gazi ve şehit yakınları hassasiyetine duyarsız kalmadı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek taleplerini dile getiren öğrenciler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından kentte faaliyet yürüten Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne getirildi. Gazi ve şehit yakınları tarafından karşılanan çocuklara çeşitli hediyeler ile Türk bayrağı hediye edilerek, şehitlik önemi ve gazilik hakkında bilgi verildi.

"Polis ağabeylerimize teşekkür ederiz"

2071 Melikşah İlkokulu 6. sınıf öğrencisi Hüseyin Bingöl, gazi ve şehitliği çok merak ettiklerini belirterek, "İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştık ve polis ağabeylerimiz bizi buraya getirdi. Gazi ve şehitliğin önemini anlattıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

"Çocuklarımızla tanışmak için Ankara'dan Muş'a geldik"

Öğrencilerin şehitleri ve gazileri merak ettikleri için yaklaşık 1 hafta önce Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştığını anlatan Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları ve Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş ise "Muş İl Emniyet Müdürlüğü, çocuklarımızı derneğimize getirdiler. Bizde burada çocuklara şehitlik ve gaziliğin önemini anlattık. Bu anlamda bu köprüyü oluşturan, bu aracılığı yapan Muş polisine ve İl Emniyet Müdürümüz Engin Kaloğlu'na teşekkür ederiz. Çocuklara Türk bayrağı ve kitap hediye ettik. Bunun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun onlara özel hediyeleri oldu. Bu anlamda emniyet müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımızın, öğrencilerimizin derneğimizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Çocuklarımızla tanışmak için Ankara'dan Muş'a geldik. Kapımız tüm öğrencilerimize açık. Çocuklar istedikleri zaman gelip şehit ve gaziler hakkında merak ettikleri bilgileri bizden alabilirler" diye konuştu.

Öğrenciler, buradaki sohbetin ardından polis ekipleri tarafından evlerine bırakıldı.

Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi
Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi
Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi
Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi

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Kaynak: İHA

Polis, Şehit, Gazi, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekipleri, öğrencilerin gazi ve şehit yakınlarıyla tanışma isteğini yerine getirdi - Son Dakika


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