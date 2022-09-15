POLİS EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDEKİ ÖNLEMLERİ ARTIRDI - Son Dakika
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POLİS EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDEKİ ÖNLEMLERİ ARTIRDI

15.09.2022 11:35

İSKENDERUN polisi, okul giriş ve çıkışlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.

İSKENDERUN polisi, okul giriş ve çıkışlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin birçok mahallesinde bulunan okulların giriş ve çıkışlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı. Okul önünde gezen ve bekleyen kişilere kimlik kontrolleri yapan ekiplerin tedbirlere devam edeceği, her türlü sorun ve tehdit oluşturacak kişilere karşı güvenli ortam sağlamayı sürdüreceği kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİS EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDEKİ ÖNLEMLERİ ARTIRDI - Son Dakika

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