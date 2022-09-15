İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, kentin birçok mahallesinde bulunan okulların giriş ve çıkışlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı. Okul önünde gezen ve bekleyen kişilere kimlik kontrolleri yapan ekiplerin tedbirlere devam edeceği, her türlü sorun ve tehdit oluşturacak kişilere karşı güvenli ortam sağlamayı sürdüreceği kaydedildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › POLİS EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDEKİ ÖNLEMLERİ ARTIRDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.