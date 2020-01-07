Polis ekipleri rüzgara set oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ekipleri rüzgara set oldu - Son Dakika

Polis ekipleri rüzgara set oldu

6 saat önce

İstanbul'da polis ekipleri polis otosu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosikletli kişi, fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu.

Polis ekipleri rüzgara set oldu, System.String[]

İstanbul'da polis ekipleri polis otosu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosikletli kişi, fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı.


İstanbul'da iki gündür etkisi altına alan olumsuz hava koşulları devam ediyor. Özellikle hayatı olumsuz etkileyen şiddetli fırtına nedeni ile şehrin çeşitli bölgelerinden birçok görüntü kaydedildi. Bazı evlerin çatısı uçarken, zaman zaman deniz trafiğinde de aksama yaşandı. Şiddetli fırtınada dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilen bir görüntü ise büyük takdir topladı. Şiddetli fırtına nedeniyle, motosikleti ile köprü üzerinde ilerlemekte zorluk yaşayan kişinin yardımına köprü üzerinden geçmekten olan polis ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Polis ekipleri polis aracı ile motosikletli kişi, fırtınadan etkilenmesin diye rüzgara set oldu.


Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda polis ekiplerine teşekkür etti. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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